Da es keine Forschungsergebnisse des neuartigen Coronavirus bei Kindern und Jugendlichen gibt werde es vorerst keine Corona -Schutzimpfung so Dr. Rolf Hömke, Verband Forschender Arzneihersteller e.V.

In einem Interview mit dem ARD-Magazin BRISANT erklärte der Mediziner das Kinder und Jugendliche zunächst nicht geimpft werden,(...) da die Impfstoffe nur mit Erwachsenen erprobt sind.

Studien mit Minderjährigen starten nach guten Ergebnissen für Erwachsene.

Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, bis ein Präparat für Kinder und Jugendliche auf den Markt kommt.

Fazit:

,,Wenn die Ergebnisse gut sind, bekommen die Impfstoffe auch die Zulassung für diese Altersgruppen."

Quelle:

Brisant

Stand.

18.November 2020