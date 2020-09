Corona aber nicht nur...

Im Lokalkompass hieß es eine kleine vergnügliche Geschichte.

Keine Chance dem Alltagsgrau!

Eine kleine Geschichte über Covid-19 erfreut nun die Leser des Netzwerks Benrath das Magazin des Düsseldorfer Süden.

In Ausgabe 2/2020 findet ihr nun eine kleine Geschichte von einem Mund - Nasenschutz der mich seine Besitzerin vor dem bösen Covid-19 beschützen möchte.

Bisher ist es ihm wunderbar gelungen.

Mutig stellt er sich den Anforderungen des Alltags und ist mir eine große Hilfe.

Viele bunte Mitstreiter hat er inzwischen gefunden.

Und lacht nicht :

Mein Mund-Nasenschutz passt nicht nur stets zur Kleidung ,er trägt auch einen Namen.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Nr.1

Ist Helferchen.

Hier eine Nachricht von ihm.:

Ich bin total begeistert das mich so viele Menschen lesen .

Ich sag ❤ lichst Dankeschön.

Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass ich aus dem Schaufenster heraus -

nicht nur ein neues Zuhause finde ,sondern auch noch Erfolg in den Medien habe.

Ich bin gerührt freue mich unendlich.

Nur einmal so:

Mein Job als Beschützer füllt mich wirklich aus, obwohl inzwischen Verstärkung vorhanden ist.

Okay, natürlich bin ich stolz darauf das meine Besitzerin sozusagen einen Narren an mir gefressen hat.

Ich....

Upps, gerade gehen ihre Hände in meine Richtung.

Nun aber genug der Worte, bin gerade wieder als Bodyguard unterwegs.

Tschüss. ..

Dankeschön

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Mein Dankeschön geht an Marlies .

Gekürzt hat sie die kleine Geschichte ,ich war wieder einmal auf Reisen.

Danke auch für die Zusendung der Netzwerkausgabe.

Und den wunderbaren Extras.