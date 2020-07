Der Anstieg der Coronainfektion in Bochum hält scheinbar an.

Laut Medien haben die Neuerkrankungen und Zahl der in Quarantäne lebenden Bochumer einen Höchststand erreicht.

Die Zahl der Neuerkrankungen je 100.000 binnen 7 Tage lt.Robert-Koch-Institut

Infektionen: 764 :(750)

Aktuell :104 (95)

Wieder genesen :639 (634)

Verstorben: 20 (20)

Neuerkrankungen

19,1 (17,7)

Kritischer Wert: 50.

In Klammern die Vortagszahlen.