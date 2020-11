Schock in Coronazeiten:

Stoßlüften.

Die Würfel sind gefallen .

Unser wöchentlicher Knobel-Trip ist ja leider auf Eis gelegt.

Drei, BürgerReporter und ein Bürgerlicher wagen "Neues".

Unser Kleeblatt hat eine Möglichkeit gefunden am Würfel zu bleiben.

Im 4 Wochen Rhythmus heißt es nun "Schock aus" im Wohnzimmer.

Vier Personen - 2 Haushalte versuchen Covid-19 zu trotzen.

Regeln:

Abstand halten am Tisch.

So war und ist es ...

Zur Begrüßung die geballte Faust .

Stoßlüften bis der Arzt kommt.

Stoßlüften :

Das freut Anni und Wolfgang ,denn ihr Aschenbecher steht natürlich auf der Terrasse.

Schockgefroren kommen sie wieder in die Knobelhütte.

Anni und Wolfgang, ab zum frieren.

Wärmende Jacken sind Griffbereit.

Die Wohnraum-Gastronomie bietet nicht nur einen Kuschelfaktor, nein ...

am letztes Wochenende trat Trude Herr vor schmalen Publikum auf.

Trude/Bruni im vollen Körpereinsatz.

Sie tanzte mutterseelen allein.

Wenige Tage später:

Unser Terrassen- Weihnachtsmarkt zu dritt, ein voller Erfolg.

Volle Gläser Eierpunsch und die allseits besungene Bochumer Wurst.

Wurst, vom Bratwurst-Haus.

Heute:

Werden wir Knobeln bis der Arzt kommt.🎲

Vier desinfizierte Knobelbecher und Würfel folgen gleich nach einem üppigen Abendessen und Dessert.

Hmmmmm.

Fläche:

25qm pro Person biete ich uns Vier.

Das ist mehr als die Kanzlerin fordert.

Auch wichtig:

"HYGIENMITTEL" immer am Ball..

Hygiene

Veranstaltung steht:

Angela wäre stolz auf uns.

Sie würde in Begeisterung ausbrechen.

Vielleicht kommt sie ja mal vorbei und merk el....t das es noch brave Deutsche gibt.

Wir schaffen das , Angie.

Nächste Woche ist das Motto:

Nachbarschaftshilfe.

Zwei Haushalte , vier Personen löffeln die Suppe aus und helfen der Bochumer Fiege - Brauerei im Homeoffice.

Des weiteren unterstützen wir all die (Aldi) und holen eine Gans aus der Kühlung ,denn diese blieb ja dieses Jahr Corona bedingt auf der Strecke.

Zu später Stunde helfen wir der Bogestra über die Runden.

Zwei Tickets für unsere Gäste.

Corona treibt seltsame Blüten immer wieder ein neues Highlight.

Vielleicht plane ich auch noch ein Dinner for One , ich weiß ja nicht wie weit die Einschränkungen noch gehen.

Gott sei Dank haben wir 2 Tische und meinen Humor habe ich auch noch nicht verloren.

Anmerkung:

Erstaunlich wieviel Spaß Mensch mit 5 Kontakten seit Beginn der Pandemie haben kann.