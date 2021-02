Ein angekündigter schwerer Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen und gefrierenden Regen soll auch an diesem Wochenende Bochum treffen. Laut Prognose geht es am Samstag Abend los. Als Konsequenz hat der USB seinen Winterdienst mit rund 160 Mitarbeitern und 26 Streufahrzeugen für das Wochenende in Alarmbereitschaft versetzt. Der Deutsche Wetterdienst warnt schon seit Mitte der Woche eisige Zeiten an. Ob Böen und Schneeverwehungen es auch bis Bochum schaffen ist so sicher allerdings nicht.

Schaun wir ma ....