1857 wurde in der USA erstmals Klopapier hergestellt und zwar von Joseph

Gayetty .

Mit Aloe getränkt und im Schächtelchen diskret verpackt und zwar Blatt

für Blatt.

Das perforierte Toilettenpapier auf Rollen,wie wir es in den Regalen

vorfinden, stammt aus dem späten 19.Jahrhundert.

Die Eisenwerke Gaggau war in der Lage schon täglich 2000 Rollen zu

produzieren und das 1891.

1928 der Durchbruch:

Endlich Luxus pur - Deutschland rüstet auf -Hans Klenk gründete die Firma

Hakle.

Von nun an heißt es Rolle für Rolle 1000 Blatt und furchtbar rau.

Revolution auf dem Töpfchen :

Amerika entwickelte das weiche Tissue - Papier, zarter und hautverträglicher.

Hakle reagierte:

Zunächst 1972 zweilagig - 1984 dreilagig .

200 Blatt.

Hamsterkäufe :

1973 kam es in Japan zum Toilettenpapieransturm und zwar während der

Ölkrise.

Hamsterkäufe führten zu einer unglaublichen Verknappung.

2020:

Aufgrund der COVID - 19 - Pandemie kam es weltweit zu Hamsterkäufen, die

dazu führten das gerade in Deutschland die Supermärkte leere Regale im

Blattbereich hatten.

Hieß es 2017 noch Deutschland würde laut Schätzung 2,5 Milliarden Rollen

im Jahr verbrauchen - was wird man wohl über 2020 berichten können?

Rückblick:

Aber wie war das denn früher - als es noch kein Toilettenpapier gab ?

In der Bronzezeit sollen es Pestwurzen - Blätter gewesen sein um

Hygiene walten zu lassen.

Übrigens gibt es in Bayern noch immer den Ausdruck "Arschwunzen"

für das zur Zeit so begehrte Papier.

Früher:

Die Anfänge des Toilettenpapiers führen ins 14. Jahrhundert nach China.

Die ersten, mit etwa 60 mal 90 Zentimetern sehr großen Blätter

wurden für die Kaiserfamilie gefertigt.

Die übrige Welt :

Vor der Verwendung des Toilettenpapiers nahm man ausrangierte

Textilien oder Schwämme, Wollbällchen ,Moos, Blätter, Heu und Stroh.

Die Nutzung von Papier stieg mit der Verbreitung der Zeitungen und

der industriellen Herstellung.

Übrigens:

Oftmals war die linke Hand ,insbesondere in asiatischen Bereichen,

der Körperreinigung vorbehalten.

Die rechte Hand diente dem Essen oder den erforderlichen Händedruck.

Die Zukunft:

Und wenn wir beim nächsten mal wieder ein leeres Regal im Supermarkt

sehen - und weit und breit das begehrte Blatt nicht zu finden ist -

denken wir einfach einmal zurück.

Warum?

Früher gab es kein Klopapier.