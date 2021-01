Zuhause bleiben:

Ein Motto das wir kennen und wegen der Pandemielage in ganz Europa gilt. Die EU- Staaten sind dabei Reisen noch unattraktiver zu machen. Deutschland verschärft die Regeln für zwei Dutzend Staaten . Mehr als 20 Länder sind als Hochrisikogebiete eingestuft worden.

Laut RKI gehören Spanien, Portugal und Ägypten sowie die USA und Israel und Tschechien dazu. Für Einreisende aus diesen Ländern mit deutlich höheren Infektionszahlen als Deutschland gilt ab Sonntag eine strengere Testpflicht und auch die Ausnahmeregeln für die Quarantäne können von den Bundesländern verschärft werden. Am Donnerstag hatten sich bereits die Staats - und Regierungschefs der Europäischen Union darauf verständigt, wegen der Gefahr durch neue Varianten des Coronavirus vermeidbare Reisen weitgehend auszubremsen. In Deutschland gilt ab 14.Januar eine neue Einreiseverordnung, auf deren Grundlage jetzt die Hochrisikogebiete benannt wurden.

Die drei Kategorien der Risikogebiete:

Normale Risikogebiete sind Länder oder Regionen über einen Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Das gilt fast für ganz Europa mit Ausnahme einzelner Gebiete in Griechenland, Finnland, Norwegen, Österreich und Dänemark.

Hochinzidenzgebiete:

Grenzwert ist eine Inzidenz von 200 . Es können aber auch Länder unter dieser Marke unter bestimmten Bedienungen zu<<Hochinzidenzgebieten>> erklärt werden. Ab Sonntag fallen folgende Länder in diese Kategorie: Albanien, Bolivien, Andorra, Bosnien, Herzegowina, Estland ,Iran, Israel und die Palästinensischen Gebiete,Kolumbien,Kosovo,Lettland,Libanon,Litauen,Mexiko,Montenegro,Nordmazedonien,Panama,Portugal,Serbien,Slowenien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Virusvarianten-Gebiete (hochansteckende Varianten) zur Zeit: Großbritannien, Irland, Südafrika und Brasilien.

Reisegruppen aus <<normalen >> Risikogebieten müssen sich spätestens nach 48 Stunden in Deutschland auf Covid19 testen lassen. Es besteht eine 10tägige Quarantänepflicht. Durch einen zweiten negativen Test ist ab Tag Fünf eine Befreiung möglich. der Unterschied bei Hochinzidenz und Virusvarianten-Gebieten : Der Test muss bereits höchstens 48 Stunden vor Einreise erfolgen. Mit den neuen Regeln wird die Reise ins Ausland noch unattraktiver. Auch Geimpfte können absehbar nicht mit Erleichterungen beim Reisen rechnen. Zwar wollen 27 Staaten an einem gemeinsamen Impfpass arbeiten aber das ist Zukunftsmusik.

