Querdenker kein Aufmarsch in Bochumer City.

Die angekündigte Großdemonstration der ,,Querdenker" in Bochum am Samstag den 21.November findet nun auf dem Kirmesplatz in Form einer stationären Kundgebung an der Castroper Straße statt.

Ursprünglich hatten die Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen einen ,,Aufmarsch" in der Innenstadt geplant.

Laut Stadt-Sprecher Thomas Sprenger ließen die Hygieneauflagen der Corona Schutzverordnung Demonstrationsmärsche aktuell nicht zu.

Quelle: Funke Medien.