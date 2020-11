Wer die Wahl hat hat die Qual.

Nach einem Bericht der ,, New York Times" planen Trumps Mitarbeiter eine Wahlparty mit 400 Gästen im Weißen Haus.

Wie war das mit den Corona Einschränkungen doch gleich?

50 Personen sind erlaubt, Mister Präsident. Wollen Sie den September aufleben lassen als eine große Veranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses, im Rosengarten zahlreiche Besucher infiziert wurden?

Waren Sie und die First Lady nicht selbst betroffen?

Im Falle seiner Wahl:

Joe Biden plant die Wahlnacht von seinem Wohnort Willingen im Bundesstaat Delaware ruhig und besonnen anzugehen.

Er wendet sich mit seiner Ansprache an die Nation wie es sich in Corona-Zeiten gehört.

Mit Anstand und Abstand.



Ich frage mich gerade - wenn ich in Amerika wählen sollte, wer wäre dann mein Favorit ?

Diese Frage stellt sich natürlich nicht.





Ich wüsste es ...

.