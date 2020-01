Messungen im Auftrag der Stadt Bochum haben am Donnerstag, 16. Januar, Hinweise auf eine Belastung durch Stäube im Bereich der Junggesellenstraße ergeben. In unmittelbarer Nähe laufen gerade die Abrissarbeiten des Justizzentrums. Anwohner werden gewarnt.

Es wird geprüft, ob eine Gesundheitsgefährdung vorliegt. Anwohnerinnen und Anwohner sollten bis auf weiteres die Fenster geschlossen halten und Oberflächen im Haushalt reinigen.

Die Einrichtungen der Stadt Bochum in der Junggesellenstraße 8 bleiben am Freitag, 17. Januar, geschlossen. Dort befinden sich das Beratungs- und Servicecenter des Jugendamtes der Stadt zu Leistungen für Bildung und Teilhabe, das Schulverwaltungsamt und das Wahlamt. Alle Dienstleistungen der entsprechenden Stellen können an diesem Tag nicht in Anspruch genommen werden.