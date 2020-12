EU Kommission genehmigt Biontech Impfstoff :

Die ersten Impfungen in Bochum sollen ab Sonntag beginnen.

Gestartet wird in ausgewählten Bochumer Altenheimen.

Erstellt wurde von der Stadt Bochum eine Prioritätsliste. Diese wurde nach Kriterien der Landesregierung erstellt .

Folgende Einrichtungen sind demnach am Start .

Elsa -Brandström-Haus in Eppendorf

Haus an der Grabenlohstraße in Langendreer

Seniorenzentrum Ostring

Sankt Marienstift in der Innenstadt

Da der Impfstoff zur Zeit noch begrenzt ist (500 Corona Impfdosen) kann die Stadt Bochum nicht flächendeckend in allen Altenheimen sofort mit der Impfung beginnen. Oft ist auch eine Einverständniserklärung der Angehörigen nötig.

Die Corona - Zahlen in Bochum sind weiter sehr hoch. Die Stadt hat am Montag den 21.12 neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Leider ist ein weiterer Bochumer an Covid-19 verstorben.

Info:

Sozialdezernentin Britta Anger

Quelle:

Radio Bochum