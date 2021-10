In Bochum starben in nur einer Woche an und mit Corona zehn Menschen.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Lange Zeit wurden keine Bochumer*innen im Zusammenhang mit der Pandemie als Verstorben gemeldet. So ist nach Mitteilung der Stadt Bochum am Freitag trotz Doppelimpfung eine 85-jährige verstorben. Der jüngste der Corona-Toten war ein 61-jähriger Mann. Vier weitere Corona-Tote in unserer Stadt waren nicht vollständig oder überhaupt nicht geimpft. Fünf verstorbene Bochumer*innen waren zwar mit Covid19 infiziert, starben aber nicht daran.

Bochums 7-Tage-Inzidenz (RKI) 77,9 (+10,1)

Quelle:

Funke Medien