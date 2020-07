Es ist soweit.

Bochum rangiert bei den Covid-19 Neuerkrankungen auf Platz 3 in NRW.

Als Bürger frage ich mich nach dem Warum?

Ich sehe mich um, Menschen die Covid-19 in Frage stellen, oder verdrängen.

Dichtes Gedränge, kein Sicherheitsabstand und ich frage mich gerade in welchem Film ich bin?

Menschen liegen sich in den Armen, Bussi hier Bussi da.

"Null Sicherheitsabstände".

"Null Maske".

Wo sind unsere Behörden?

Wochenende:

Die Sonne scheint, das Bochumer Bermuda rappelvoll, Menschen laufen nicht,

sie quetschen aneinander vorbei.

Am Wochenende also lieber nicht in diese Richtung.

Es ist soweit:

Wegen der hohen Fallzahlen reaktivierte die Stadt am Dienstag die

Drive-in -Teststelle am Harpener Feld.

Wo im Frühjahr noch 300 Abstriche täglich vorgenommen wurden wird es

jetzt boomen.

Tatsache:

Der Virus meldet sich zurück und zwar mit aller Schärfe.

Es wundert mich nicht ,dass die Corona -Zahlen in Bochum wieder ansteigen.

Am Wochenenden ist sprichwörtlich gesehen überall die Sau los.

Mit der richtigen Menge Alkohol fallen dann auch noch die letzten Hemmungen.

Hallo Ordnungshüter:

Mit dem Auto die Straße auf und ab fahren und Präsents zeigen bringt es nicht.

Kontrollen rund um die Uhr sind angesagt.

Kontrollen mit Ansprache.

Ehrlich:

Man fühlt sich an Wochenenden nirgendwo mehr sicher.

Mensch verliert seine letzten Hemmungen und Covid-19 hat leichtes Spiel.

Ich appelliere an die Verantwortlichen schreitet endlich ein.

Ich möchte Bochum nicht auf Platz 1 der Neuerkrankungen in NRW sehen.

Eure besorgte Bürgerin

Gudrun Wirbitzky

Quelle:

Funke Medien