Wieder so ein Tag :

Nirgendwo kann man hin, nicht Reisen, kein Bierchen trinken gehen, nirgendwo gemütlich lecker Essen und plaudern.

Wir müssen Maske tragen wenn wir unterwegs sind und Abstand halten.

Der Anruf einer Freundin - es ging wieder um ihre Befindlichkeiten.

Wie kommt es das viele Menschen nur an sich denken, überlegte ich während unseres Gespräches?

Ich glaube Corona entfremdet ,ich staune über soviel Oberflächlichkeit.

Traurig aber wahr :

Es gibt soviel wichtigeres oder?

Viele Existenzen sind gefährdet, der Job für viele nicht mehr sicher und "Daheim " nervt oft einer den anderen. Was ist passiert ? Corona ist uns passiert! Plötzlich ist unsere Welt von jetzt auf gleich eine andere.

Nun fehlt so manches was immer so selbstverständlich war. Was uns aber sicher am meisten fehlt ist die Nähe zu anderen. Ich nenne 2020 das Jahr der verlorenen Nähe. Wir leben mit Einschränkungen die vor kurzen noch ganz undenkbar schienen.

Ich denke diese Einschränkungen werden bald noch größer sein.

Aber ich verstehe was sein muss - das muss.

Ich schaue mir die Zahlen an :

Weltweit haben sich laut Johns- Hopkins-Universität mehr als 65,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 1,5 Menschen mussten ihr Leben lassen. In Deutschland gibt es mehr als 1,1 Millionen Infizierte. 18.097 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19 Infektion (Stand:4.Dezember) bei uns in Deutschland. Ich schaue gerade Richtung USA dort gab es 14,1 Millionen Corona-Fälle und 276.000 Menschen starben. Und der Rest der Welt da ich bin traurig wenn ich mir diese Zahlen ansehe. Ich lese das zwei von drei Bundesbürgern gegen eine Lockerung zu Silvester sind. Quelle: infra- Test dimap im Auftrag der ARD . 68 Prozent finden diese Maßnahme falsch, 30 Prozent eher richtig. Lockerungen an Weihnachten dafür waren 53 Prozent ,44 Prozent halten das für weniger gut. Angesichts solcher Zahlen sollte man eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen wohl doch eher kritisch gegenüber stehen.

Die von Covid-19 Infizierten würden immer jünger so das RKI.

An der Spitze rangiert derzeit nun die Altersgruppe von 35-59 Jahre

gefolgt von der Altersgruppe 15-34 .

Eine Entwicklung mit der kaum jemand gerechnet hat.

Deshalb:

Passt gut auf euch auf...

Covid-19 hat einen 24 Stunden Tag.

Quelle:

Statista