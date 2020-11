Fast 297.000 aktive Corona - Fälle in Deutschland.

Das RKI schätzt ,dass rund 618.800 Menschen inzwischen genesend sind.

Wie zu erwarten haben die Gesundheitsämter dem RKI vergleichsweise wenig neue Covid-19 Infektionen gemeldet.10.864 neue Fälle in den letzten 24 Stunden, wie das Robert Koch -Institut am heutigen Montag mitteilte. Am Freitag waren mit 23.648 gemeldeten Fällen ein Höchststand erreicht.

Am vorangegangenen Montag waren es noch 10.824. Im Oktober und Anfang November war die Zahl der gemeldeten Corona -Neuansteckungen in Deutschland sehr rasant gestiegen. Der Wert hat sich nun seit 14 Tagen auf recht hohen Niveau eingependelt. Ein Rückgang trotz Teil-Lockdowns ist bisher nicht klar zu erkennen.

Die deutschen Maßnahmen reichen möglicherweise nicht aus, um die Infektionszahlen zu senken- das prognostiziert die EU-Gesundheitsbehörde ECDC.

Stand : 23.11. 0 Uhr

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 929.133 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV -2 in Deutschland .

Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 90 insgesamt auf 14.112.

