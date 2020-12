Harter Corona-Rückschlag in Deutschland - die Zahlen steigen erneut. Auch das letzte Bundesland wird nun zum Risikogebiet. Wir alle wissen das bis zum 10.Januar ein Coronavirus -Lockdown gilt.

Nun das:

Bayern und Baden-Württemberg verschärfen die Pandemie - Maßnahmen.

Es gibt Ausgangsbeschränkungen bis hin zur Ausgangssperre.



Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperre :

Sie werden in Hotspots demnächst zwangsläufig an der Tagesordnung sein. Die Hoffnung war groß, dass durch den Teil-Lockdown die Corona - Zahlen sinken würden.

Hotspot Light :

Eine Milchmädchen - Rechnung die scheinbar nicht auf geht?

Nun sind sie da - die Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren in einigen Bundesländern.

In NRW hat man sich bislang zum Thema Hotspot-Strategie noch nicht geäußert - aber ich rechne täglich damit.

Die Politik:

Obwohl von Ausgangbeschränkungen oder Ausgangssperren zur Zeit in NRW niemand etwas wissen möchte, bin ich da eher eine Zweiflerin.