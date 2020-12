In der Schweiz ist eine Person nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben. " Uns ist der Fall bekannt ",so eine Sprecherin des Gesundheitsparlaments des Kanton Luzern zu der Nachrichtenagentur Reuters. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine betagte Person eines Luzerner Altersheims. Die Behörden hätten eine Meldung an das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic gemacht ,das für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist. Ob es bei diesem Todesfall einen Zusammenhang mit der Impfung gebe diese Frage blieb offen. In der Schweiz ist zur Zeit nur der Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen.

Quelle:

RTL .De