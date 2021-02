"Hier ist die Polizei, ihre Tochter ist festgenommen!

Sie müssen zahlen, sonst kommt sie nicht frei!" - so oder so ähnlich wurde eine über 80-jährige Bochumerin am Telefon betrogen.

Einen solchen Anruf erhielt die Frau am 2. Februar, gegen 12 Uhr, in ihrer Wohnung an der Karl-Leich-Straße in Bochum-Harpen.

Kurze Zeit später tauchte vor ihrer Haustür eine unbekannte Frau auf, die mehrere zehntausend Euro Bargeld für die angebliche Kaution im Namen der Polizei entgegennahm. Anschließend entfernte sie sich. Derzeit liegt keine Beschreibung von ihr vor.

Jetzt sucht die Bochumer Kripo Zeugen dieses Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

An dieser Stelle der Hinweis: Unterstützen sie uns bei der Aufklärung und Prävention. Sprechen Sie mit ihrer Familie über Betrugsmaschen am Telefon.



Weitere Informationen hierzu finden Sie unterhttps://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Pessestelle: Polizei Bochum