Die Deutsche Bahn (DB) wechselt am Wochenende zwischen dem 21. und dem 24. Februar Schienen auf einer Länge von 4,5 Kilometern in Dortmund aus. Für die Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Dortmund und Essen deshalb gesperrt. Durch die Streckensperrung kommt es zu umfangreichen Fahrplanänderungen. Fernverkehrszüge werden bereits ab Dortmund teilweise umgeleitet und halten nicht an allen Bahnhöfen.



RE1 zwischen 6 und 24 Uhr: Verkehrt ab Hamm bis Dortmund 15 Minuten früher, in die Gegenrichtung ab Dortmund 15 Minuten später. Die Haltestellen Bochum, Wattenscheid, Essen und Mülheim entfallen. Zusätzlich halten die Züge in Herne, Gelsenkirchen, Altenessen und Oberhausen.

Zwischen 0 und 6 Uhr: Züge verkehren auf der S-Bahnstrecke. Nur der Halt in Wattenscheid entfällt, zusätzlicher Halt in Höntrop.

RE6: Züge fallen zwischen Dortmund und Essen aus. Fahrgäste sollten die S1 oder den RE11 nutzen.

RE11: Züge werden über die S-Bahnstrecke umgeleitet. Der Halt Wattenscheid entfällt. Zusätzlich halten die Züge in Höntrop. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Wattenscheid und Höntrop wird eingerichtet.

RE16 und RB 40: Fallen zwischen Bochum und Essen aus. Fahrgäste können auf die S1 oder den RE 11 ausweichen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Bochum und Essen wird bereitgestellt.

Linie 32: Abfahrt circa 15 Minuten später in beide Richtungen.

Weitere Informationen gibt es bei der Kundenhotline der DB Regio NRW unter: 0180 6 464 006 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Mobil maximal 60 ct/Anruf) und dem kostenfreien BahnBau-Telefon unter: 0800 5 99 66 55.