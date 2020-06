Urlaub in Corona Zeiten.

Spanien will ab 15.06.2020 bestimmte Regionen für Touristen öffnen.

Mallorca ,die Baleareninsel hat viel zu bieten.

Nachdem unsere Bundesregierung angekündigt hatte, Reisewarnungen ade,

ist Urlaub in Spanien wieder möglich.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Testpersonen?

Laut Zeitung EL Pais dürfen 6000 Sonnenhungrige an den Start.

Mit der aktuellen zweiwöchigen Corona-Quarantäne für die Einreise

ist dann ja auch sicher Schluss.

Was bleibt ist, der Sicherheitsabstand von 2 Metern.

Gruppen dürfen maximal aus 15 Personen bestehen

Gästebeschränkungen wird es in Restaurants und Bars geben.

So aber nicht,oder?

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Ministerpräsident Pedro Sanchez garantiert ausländischen Touristen

sichere Bedienungen und das diese keine Risiken eingehen.

Genial:

Wie macht er das denn?