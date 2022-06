Tausende Flüge abgesagt:

Die Nerven liegen blank bevor es überhaupt los geht in den wohlverdienten Urlaub.

Überfüllte Gates, lange Schlangen in den Sicherheitsbereichen und großer Personalmangel so sieht aus und zwar jetzt schon.

Nach zwei Jahren Corona steigt die Nachfrage nach Flugreisen. Die Branche wird dem Ansturm kaum gerecht.

Das Pfingstwochenende zeigte es schon:

Stundenlange Wartezeiten in Flughäfen, viele Flüge fielen aus, Tausende strandeten im Ausland.

Ferienzeit schöne Zeit:

Nicht 2022...

wer Glück hat seinen Flug antreten zu können benötigt dann noch eine Portion Glück diesen nicht zu verpassen. Lufthansa und ihre Tochter Eurowings streichen vorsorglich den Flugplan im Ferienmonat Juli zusammen und nehmen mehr als 1000 Flüge aus dem System.

Mehre Stunden Wartezeit vor Check - in und Sicherheitskontrolle wegen Personalmangel gibt es dennoch.

Wann das passiert?

In den Sommerferien natürlich wann sonst.

Haben die Airlines mehr verkauft, als sie einlösen können ?

Tausende Flüge abgesagt?

Eine Folge der Corona-Maßnahmen?

Politik?

Oder wieder...

einmal alle gepennt in diesem Land.