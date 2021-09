Santa Ponca:

Bekannt für seinen schönen und großen Strand mit feinem, hellen Sand und Pinien die Schutz vor der Mittagssonne bieten was will Mensch mehr?

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Einen Strand innerhalb einer malerischen Bucht mit kristallklaren Wasser vieleicht noch?

Warum Santa Ponca?

Obwohl Santa Ponca (im Deutschen und Englischen oft auch kastilische Bezeichnung: Santa Ponsa ) ein relativ großer Urlaubsort ist schien es uns als sei hier entspanntes, ruhiges Relaxen möglich.

Das gefiel mir:

Das Meer inmitten einer lang gestreckten ,von steilen Felswänden umgebene Bucht.

Für jeden etwas:

An der mäßig befahrenden Uferstraße abgetrennt ziehen Restaurants, Bistros und Souvenirläden den Strand entlang.

Der Yachthafen:

Der malerisch gelegene Yachthafen ist das Tüpfchen auf dem i.

Prominenz:

Am Süd - und Nordufer leben sie ( zumindest dann und wann) die Reichen und die Schönen.

Den einen oder anderen Promi beim Brötchen holen zu treffen null Problem, das ist so in Santa Ponca (wenn man sie überhaupt erkennt im Schlabberlook und ungeschminkt).

Santa Ponca:

Nicht nur die schönen Villen auch die Preise der Immobilien ragen hoch in den Himmel.

Eine Luxusherberge mit Hafenzugang ist gerade für 12,5 Millionen auf dem Markt.

Wer hier kauft der hat ...