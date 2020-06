Sommerurlaub in Corona Zeiten wieder möglich.

Heute enden die Grenzkontrollen, Reisewarnungen sind für viele Länder

aufgehoben.

Deutschland hat seine Kontrollen an seinen Grenzen am 15.Juni eingestellt.

Nun sind sie gelandet die ersten "Test-Touristen", die nach 3 Monaten

Corona-Pause als erste wieder nach Mallorca reisen durften.

Der mit 189 Passagieren voll besetzte Tui - Flug X 3 2312 war am Morgen

in Düsseldorf gestartet und wird sicher legendär.

Mallorca:

Mit großen Beifall wurden die Urlauber begrüßt.

Die balearische Regionalpräsidentin zeigt sich zufrieden.

Ein Anfang wäre gemacht so meint sie.

"Sie sehe Licht am Ende des Tunnels ",man bringe den Tourismus wieder

in Gang.

Ich sag es einmal so.

Bei aller Freude nicht vergessen " Das Virus ist noch da".