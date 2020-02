Licht an,hinauf die Stufen,ab in den Block in Erwartung auf keinen Geringeren als den VFB Stuttgart.

Es ist angerichtet heißt es- unser Flutlichtspiel am heutigen Abend.

Der Pott kocht mal wieder.

Ob es heute Abend für einen Sieg reicht?

ObFortuna ihr Füllhorn ausschüttet - wer weiß das schon?

Stuttgart reisst ja im Moment auswärts ja auch nicht gerade Bäume aus.

Macht irgendwie etwas Hoffnung.

Na, wir Bochumer sind natürlich heute wieder am Ball,im Stadion,

auf Currywurst und lecker Fiege.

Nichts, irgendwo Rudelgucken ,es muss das Stadion sein.

Feeling eben...

Frei nach dem Motto:

Egal wie's läuft - wir sind VFL - wir sind Bochum - wir sind im Einsatz.