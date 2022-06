Es ist die Kontaktplattform für Angebot und Nachfrage ehrenamtlicher Leistungen: Unlängst kamen über 40 gemeinnützige Organisationen und 25 Wirtschaftsunternehmen aus dem Ruhrgebiet in der Bochumer Synagoge beim „RUHRDAX `22“ zusammen. Am Ende standen stolze 41 Projekte im Gegenwert von rund 28.500 Euro, in denen Wirtschaft und Ehrenamt kooperieren.

Ziel des RUHRDAX ist es, Wirtschaft und Ehrenamt miteinander zu vernetzen und bestenfalls in Zusammenarbeit zu bringen. Die Veranstalter des diesjährigen RUHRDAX, die Stadt Bochum, die Bochumer Ehrenamtsagentur e.V. und das CBE Mühlheim, betonten zu Beginn der Veranstaltung die Wichtigkeit bürgerschaftlichen Engagements und forderten dazu auf, das Potenzial der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Ehrenamt konsequent zu nutzen.

Eröffnet wurde die diesjährige Veranstaltung von Bürgermeisterin Gaby Schäfer und Andreas Kersting aus der Staatskanzlei NRW. Innerhalb kürzester Zeit liefen die Verhandlungen um die begehrten Kontrakte, bei denen die Vertreterinnen und Vertreter der gemeinnützigen Organisationen durch phantasievolle Verkleidungen und Bauchläden auf ihre Belange aufmerksam machten. Mit Erfolg, wie das Ergebnis des Abends mit 41 Abschlüssen zeigt.