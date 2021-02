Buchstäblich auf Eis gelegt wurde eine Osnabrücker Eiscremefabrik infolge eines Corona-Massenausbruches. Für rund 1000 Menschen wurde die Quarantäne angeordnet. Das betrifft Mitarbeiter als auch deren Familienangehörige so ein Stadtsprecher. Am vergangenen Mittwoch wurden nochmals zuvor negative Mitarbeiter des Unternehmens auf Corona getestet. Insgesamt sollen von 462 negativ getesteten Personen neue Abstriche genommen werden. Bisher soll in insgesamt 3 Fällen der gefährliche britische B.1.1.7 nachgewiesen sein. Der Betrieb wurde am Wochenende eingestellt die Produktion ruht. Covid19 das Eiscremewerk des Betreiber Froneri hat es eiskalt erwischt.

Quelle:

DPA