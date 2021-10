"Vakcinacija spašava živote!" - Das ist bosnisch und bedeutet übersetzt „Impfen rettet Leben!“. Dieses Motto überschreibt eine multilinguale Videokampagne des BG Universitätsklinikums Bergmannsheil. Beschäftigte aus allen Bereichen des Krankenhauses erläutern darin, warum sie sich gegen Covid-19 haben impfen lassen. Sie sprechen dabei in ihren jeweiligen Mutter- oder Zweitsprachen, die Statements sind zusätzlich in deutscher Sprache untertitelt. Die Idee: Menschen in verschiedenen Sprachräumen zu erreichen und ihnen die Vorteile einer Schutzimpfung nahezubringen. Ab Oktober werden die Videostatements über die Bergmannsheil-Accounts auf den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und YouTube veröffentlicht.

94 Prozent der Beschäftigten im Bergmannsheil geimpft

Die Mitarbeitenden im Bergmannsheil sind zu 94 Prozent gegen Covid-19 geimpft. Die Klinik möchte diese hohe Quote noch weiter ausbauen, zugleich aber auch andere Menschen außerhalb der Klinik gewinnen, sich für eine Schutzimpfung zu entscheiden. Mit Blick Richtung Herbst mahnen viele Expertinnen und Experten, dass die derzeitige Impfquote in der Bevölkerung in Deutschland nicht ausreichen würde, um eine mögliche weitere Corona-Welle effektiv zu verhindern. Die Folgen könnten wieder steigende Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patientinnen und -Patienten und viele schwere Krankheitsverläufe sein. Um in der aktuellen Situation einen gesellschaftlichen Beitrag zur Steigerung der Impfquote zu leisten, haben die Geschäftsführung und der Krisenstab des Bergmannsheils die Videokampagne initiiert, umgesetzt wurde sie hausintern durch die Unternehmenskommunikation der Klinik. Aktuelle Informationen zur Covid-19-Schutzimpfung, zum Corona-Virus und zum Krankheitsbild stehen auf den Seiten des Robert-Koch-Institutes www.rki.de/covid-19-impfen zur Verfügung.