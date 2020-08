Dr. Jan Hammer ist neuer Chefarzt des Notfallzentrums im BG Universitätsklinikum Bergmannsheil. Der 51-jährige war zuletzt Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums am HELIOS-Klinikum Wuppertal. Dr. Hammer hat die neue Aufgabe im Bergmannsheil zum 1. August 2020 angenommen. Er wird fortan mit seinem Team die Organisation, Steuerung und Weiterentwicklung des Notfallzentrums im Bergmannsheil verantworten.

Vernetzung der Notfall- und Rettungsmedizin vertiefen

„Das Notfallzentrum hat für uns als ein überregional ausstrahlendes BG- und Notfallklinikum eine Schlüsselstellung“, so Dr. Tina Groll, Geschäftsführerin des Bergmannsheils. „Wir freuen uns sehr, dass dieser wichtige Bereich künftig von Herrn Dr. Hammer verantwortet wird, der als ein angesehener und überaus erfahrener Notfallmediziner gilt. Unter seiner Leitung wollen wir unsere Notaufnahme organisatorisch noch besser aufstellen und zugleich die Vernetzung mit unseren Partnern der Notfall- und Rettungsmedizin weiter vertiefen.“

Dr. Hammer ist im Bergmannsheil kein Unbekannter: Er arbeitete hier bereits mehrere Jahre als Assistenzarzt der Medizinischen Klinik. „Von der Prellung bis zum Polytrauma, vom Kollaps bis zum Schlaganfall: Das Bergmannsheil bietet dank seiner berufsgenossenschaftlichen und universitären Ausrichtung ein enorm breites Behandlungsspektrum“, erklärt Dr. Hammer. „Ich freue mich daher sehr auf die neue Aufgabe. Gemeinsam mit den vielen Kolleginnen und Kollegen aus Medizin, Pflege und Rettungswesen wollen wir den Menschen dieser Region im Notfall auch weiterhin eine erstklassige Versorgung bieten – rund um die Uhr und sieben Tage pro Woche.“ Insbesondere sieht Dr. Hammer seine Aufgabe darin, die Abläufe von der Patientensichtung bis zur Akut- und nachgelagerten Behandlung bestmöglich und im Sinne der Patienten zu organisieren.

Beruflicher Werdegang

Jan Hammer wurde am 18. Juni 1969 in Hilten (jetzt Neuenhaus) in Niedersachsen geboren. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst als Assistenzarzt in der Medizinischen Klinik des Bergmannsheils. Anschließend folgten Stationen als Oberarzt der Medizinischen Klinik und Ärztlicher Leiter der interdisziplinären Intensivstation an den Christopherus-Kliniken Coesfeld/Dülmen/Nottuln. 2007 wechselte er an das HELIOS-Klinikum Wuppertal, wo er zunächst als Leitender Oberarzt, später als Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums tätig war. Bis zu seinem Wechsel an das BG Universitätsklinikum Bergmannsheil hatte er diese Position inne. Dr. Jan Hammer ist Facharzt für Innere Medizin mit den Zusatzbezeichnungen Diabetologie und Notfallmedizin.