Kolumne: Neuss

Neuss heißt eine mittelgroße Stadt am Niederrhein in unmittelbarer Nähe zur nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort gibt es wohl jede Menge Frierepitter. Auf jeden Fall hat sich dort der "Club der Winterhasser" gegründet.

"Wir hassen alle Schnee, Kälte udn Glatteis," berichtet Adelgunde, die Vereinsvorsitzende. "Ich mag dafür Speiseeis."

"Ich gehe gerne in Freiluftmuseen, beispielsweise in Grefrath und Hagen," ergänzt ihr Ehemann Hagen-Lorenz. "Im Sommer geht das am besten. Was soll ich da im Winter?"

"Ich arbeite als Erziehrin in einem Kindergarten und habe selbst 3 Kinder," beschreibt Veronika ihre Ausgangslage. "Ganz egal, ob Freibad, Spielplatz oder Fahrradtouren. In heißen Hochsommern geht das am besten."

Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Die Forderung des Clubs: Neuss wird aus dem Niederrhein "ausgeschnitten", dann mit Spezialflugzeugen ins Mittelmeer gebracht und dort fest verankert. "Ich freue mich schon auf lange Sommer und warme Temperaturen," ist von vielen Vereinsmitgliedern zu hören.