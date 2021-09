Sie werden bemerkt haben, dass die Organisation von Real Roots Cafe LIVE damit begonnen hat, im Grand Café De M'ooije Waard, in der Sint Willibrordstraat 20 in Millingen aan de Rijn, faszinierende, abwechslungsreiche und besonders Hörkonzerte programmieren.

Am Samstag, 16. Oktober 2021, wird der Sänger und Gitarrist Ben Bedford aus Springfield, Illinois, eine Real Roots Cafe LIVE-Session geben. Illinois gehört zu den Heartlands. Der Teil Amerikas, in dem der gemeine Mann lebt und in dem die bewegte Geschichte noch heute großen Einfluss auf Alltag, Kultur und Musik hat. Die Texte von Ben Bedford sind gespickt mit historischen Ereignissen. Bens Texte und musikalische Arrangements sind ein Fest der Anerkennung. Ben Bedford sorgt für die gleiche Euphorie wie Leo Kottke, Cordon Lightfoot, Townes van Zandt, John Gorka und David Olney.

Da seine ersten drei Alben in Europa schwer zu bekommen waren, erschien vor kurzem sein Compilation-Album „Portraits“ und ebnet somit den perfekten Weg für eine Real Roots Cafe LIVE Session. Ben Bedford ist ein Geschichtenerzähler par excellence, der voll und ganz mit seinem Publikum kommuniziert.

Der Eintritt für diese Real Roots Cafe LIVE Session beträgt 12,00 €.