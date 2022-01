Sylvesterkonzert der Mennoniten

Würdevoll und standesgemäß verabschiedete sich die Mennoniten-Gemeinde Krefeld am Sylvesterabend 2021 vom abgelaufenen Jahr. Um 16 Uhr begann ein Gottesdienst. Um 17.30 Uhr folgte dann ein Silvesterkonzerte. Bettina Chaussabel spielte am Klavier, Valentina Resnyanska an der Violine; Valéry Bruhn steuert mit ihrer Gesangsstimme den Sopran bei. "Ernstes und Heiteres von verschiedenen Saiten" lautete der Titel der Veranstaltung.

Insbesondere das Konzert war sehr gut besucht, vor allem von Leuten, die sonst in der Gemeinde nicht zu sehen sind.

Mir persönlich haben beide Veranstaltungen (Gottesdienst und Konzert) sehr gut gefallen, zumal Klaus Norbert Kremers an der gottesdienstlichen Orgel sehr gute Musik aus dem 19. Jahrhundert zum Geschehen beisteuerte.