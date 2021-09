Märkischer Kreis. 14 Nachwuchskräfte starten ihr duales Studium beim Märkischen Kreis (MK): Neben der Beamtenlaufbahn wird auch Informatik und Soziale Arbeit angeboten.

Mit einem "Schön, dass Sie hier sind!", begrüßt Landrat Marco Voge die neuen Studierenden der Kreisverwaltung. Zwölf Beamtenanwärter starten ihr duales Studium zum Bachelor of Laws in der Kreisverwaltung und an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung am Standort Hagen.

Maximilian Barth aus Hemer, Ricardo Ferreira Rodrigues aus Dortmund, Darleen Figura aus Lüdenscheid, Joelina Keil und Katrin Körzel aus Halver, Johanna Laaks aus Menden, Michelle Jasmin Landenberger aus Fröndenberg, Chiara Christin Langer aus Neuenrade, Katharina Rietzler aus Köln, Annika Christin Schulz und Jean Pascal Vassiliou aus Iserlohn, so wie Jannik Ullrich aus Kierspe.

Außerdem beginnt die Lüdenscheiderin Celina Kleine das duale Studium der Sozialen Arbeit. Neben praktischen Phasen die Sie im Sozialbereich der Kreisverwaltung absolviert, hat sie ihre Kurse an der Hochschule in Hamm.

Ganz neu ist der Studiengang der Verwaltungsinformatik. Louis-Philippe Siebert studiert im dualen System am Studienort Münster und arbeitet im Lüdenscheider Kreishaus aktiv in der Informationstechnik mit.