In der Nacht zu Neujahr fand eine unfassbare Tragödie im Krefelder Zoo statt.

Das Affenhaus stand in dieser Nacht plötzlich in hellen Flammen.

Etwa 30 Tiere verbrannten oder erstickten in diesem Inferno.

Wie sich später herausstellte ist der Brand durch verbotene chineschische Himmelslaternen in der Silvesternacht entstanden.

Ich selber war oft dort um Fotos zu machen und kannte diese Tiere alle.

Es war ein Schock für mich, als ich von der schrecklichen Nachricht hörte.

Besonders die Mitarbeiter und Betreuer sind Fassungslos und können es noch gar nicht begreifen.

Die Verwendung dieser Laternen ist seit 10 Jahren in Deutschland verboten. Wieso dürfen sie dann verkauft werden....???