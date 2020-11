Im Bau- und Verkehrsausschuss wurden nun mehrere Anträge zur Verbesserung des Verkehrs angenommen und umgesetzt, unter anderem eine Anregung der Bürger in Reusrath zur Verbesserung der Geschwindigkeitseinhaltung im Wohngebiet Alte Schulstraße, Am Ohrenbusch, Dachsweg, Iltisweg und Wieselweg.



"Hierauf ist die CDU-Fraktion eingegangen und hat im Bau- und Verkehrsausschuss der letzten Wahlperiode die Verwaltung beauftragt, Lösungsmöglichkeiten vorzulegen", erklärt Tim Koesling, verkehrspolitischer Sprecher und Vorsitzender der CDU-Reusrath. Nun sei dem Ausschuss vorgestellt worden, dass das gesamte Wohngebiet zwischen der Alten Schulstraße und der Virneburgstraße durch ein externes Ingenieurbüro begutachtet werden soll, um geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen und einen besseren Verkehrsablauf im Gebiet zu erreichen.

Maßnahmen in Reusrath

Im Oktober 2019 hat die CDU einen Antrag zur Erleichterung der Ausfahrt von der Steinstraße auf die Opladener Straße in Reusrath gestellt. Im Ausschuss wurde nun vorgestellt, dass der Antrag umgesetzt wird, indem ein absolutes Halteverbot im Bereich der Opladener Straße 159 angeordnet wird. Dies soll eine uneingeschränkte Sicht auf die Opladener Straße ermöglichen. Für Reusrath wurde zudem einen CDU-Antrag für Parkmöglichkeiten an der Trompeter Straße 1-8 mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP beschlossen. An dieser Stelle soll zukünftig Kurzzeitparken möglich sein, das Linksabbiegen in Richtung Opladen mithilfe von Markierungen. „Mit den nun umzusetzenden Anträgen, nehmen wir die Wünsche aus der Bürgerschaft auf und sind fest davon überzeugt, dass diese Maßnahmen zu einer stückweisen Verbesserung der Verkehrssituation in Reusrath beitragen werden“, so Koesling.

Verkehrsmessungen in Immigrath

Auch in der Bismarckstraße in Immigrath sei die Verkehrssituation teilweise prekär. Die Stadtverwaltung stellte im Ausschuss nach einem Antrag der CDU vor, dass in diesem Gebiet Verkehrsmessungen stattfinden werden, das Gebiet wird außerdem hinsichtlich der Beseitigung der Verkehrsinsel Bismarckstraße untersucht. Maßnahmen sollen in den nächsten Ausschüssen präsentiert werden.

Umfassendes Konzept für Richrath-Mitte

Für Richrath-Mitte wird aktuell ein umfassendes Verkehrskonzept erstellt, ein externes Ingenieurbüro hat der Politik einen Zwischenbericht vorgestellt. „Wir begrüßen es, dass auf unsere Anregung hin eine breite Bürgerbeteiligung zur Erstellung des Verkehrskonzepts für Richrath stattfindet und diese mit dem Onlineportal www.wegedetektiv.de/richrath noch weiter fortlaufen wird. Der Dialog mit den Richrather Bürgern wird fortgesetzt, um Richrath-Mitte, aber auch die wichtigen Verkehrsstraßen Winkelsweg und Hildener Straße für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner verkehrstechnisch zu optimieren“, so Koesling.

Radwegeausbau "Am Schwarzen Weiher"

Als letzten Punkt hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, dass der Radwegeausbau „Am Schwarzen Weiher“ in 2021 angestoßen werden soll. „Die aktuelle Situation spricht dafür, dass die Stadtverwaltung die gewünschten Fördermittel des Landes für den Ausbau akquirieren kann. Diesen Ausbau des Radweges einschließlich Beleuchtung haben wir stets befürwortet und konnten daher dem Antrag der Grünen zustimmen“, erklärt Koesling.