Kürzlich wurden die ersten digitalen Endgeräte zur dienstlichen Nutzung an die Lehrerinnen und Lehrer sowie weiteren Beschäftigten der Comenius-Gesamtschule der Stadt Voerde überreicht.

Dank des Einsatzes der Stadt Voerde war zur großen Freude des Kollegiums die Ausgabe der Tablets noch vor den Weihnachtsferien möglich. So haben die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, sich in den Ferien mit den Geräten vertraut zu machen und gut gerüstet in ein neues, digitales Schuljahr zu starten.

„Wir bedanken uns ausdrücklich für die kompetente Unterstützung durch den Schulträger und freuen uns sehr über die Einrichtung des Systems“, so Werner Brücker, stellvertretender Schulleiter.

Auch für die Schülerinnen und Schüler der Comenius-Gesamtschule stehen digitale Endgeräte beim Schulträger bereit.

Diese werden am Anfang des kommenden Jahres an die Kinder und Jugendlichen verliehen, die zu Hause keine digitalen Geräte zur Verfügung haben. Gerade für das Lernen auf Distanz ist die mediale Ausstattung der Schülerschaft unabdingbar.