Christian Steinacker, Bundestagskandidat der SPD für den Südkreis von Mettmann, durfte eine Arbeitsschicht bei der Fa. WIR PACKEN‚S in Erkrath ableisten.

Der im Bereich Konfektionierung und Versand tätige Logistiker beschäftigt 150 Mitarbeiter im Schichtdienst an zwei Standorten.

Holger Hackbeil, geschäftsführender Gesellschafter, führte Steinacker durch den Betrieb und dann an seinen Arbeitsplatz im Lagerbereich.

Dort lernte er die verschiedenen Tätigkeiten im Lager kennen. Dazu gehörte, neben anderen, auch die Arbeit am Konfektionierungstisch. Nach Kundenanforderungen werden Gebinde zusammengestellt, verpackt und für den Versand fertig gestellt. „Dieser Betrieb im Logistikbereich ist eine ganz neue Erfahrung für mich“ so Steinacker. „Mir hat besonders die Arbeit in dem gut eingespielten Team gefallen“. Im anschließenden Gespräch lernte der Kandidat mehr über die weiteren Dienstleistungen wie der Entwurf von Displays, der Versand von Dialogpost oder die Übernacht Expresszustellungen kennen.

Dabei stellte Hackbeil auch seine Unternehmensphilosophie vor. „Behandle die Mannschaft gut und Du hast wenig Probleme mit der Personalfluktuation“ ist die Kernaussage. Hackbeil stellt auf Nachfrage auch fest, dass die Pandemie glücklicherweise keine Auswirkungen auf dieses Geschäftsmodell hatte. „Wir sind bei den Hygienevorschriften sehr gut aufgestellt und alle ziehen mit“ so Hackbeil.

Für Steinackers politische Arbeit hat Hackbeil dann auch direkt einige Anliegen zusammengestellt, die Steinacker dankend aufnahm.

„Mein Schicht-Programm ist sehr abwechslungsreich durch die verschiedenen Tätigkeiten und die jeweiligen Problemfelder. Das ist interessant und zugleich inspirierend für meine weitere politischen Tätigkeit“ so Steinacker.

Die nächste Schicht wird dann bei einem Malerbetrieb in Haan stattfinden.