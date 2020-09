Auf dem Hof Sümmermann in Fröndenberg-Frömern hat die bekannte Künstlerfamile Borowski auf über 100 Quadratmetern gemeinsam mit dem Fotokünstler Michael Abraham eine Galerie eingerichtet.

Die Glasmanufaktur Borowski gehört heute zu den namhaftesten Glasstudios der Welt. In der neuen Galerie auf dem Hof Sümmermann findet der Besucher farbenfrohe Glasobjekte, darunter auch zahlreiche lustige Tierfiguren für draußen und drinnen. Zu sehen ist eine Vielzahl formschöner Wohnaccessoires wie Schalen, Kerzenleuchter und Tischlampen genauso wie Lichtobjekte für den Garten. Liebhaber der in limitierten Auflage gefertigten Kunstobjekte der Borowski ART OBJEKTS Kollektion kommen hier ebenso voll auf ihre Kosten.