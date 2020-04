Eine 18 tägige Norwegen Reise mit einem deutschen Busunternehmen im September 2012.

Mit dem Bus nach Kiel von dort mit dem Fährschiff Color Magic nach Oslo..

In Oslo mit der Besichtigung des Wikinger Museum, dem Wiegeland Park,

vorbei am Oslo Nationaltheater , Altes Gericht, Opera, dem Rathaus in Oslo und zur Skiflugschanze

am Holmenkollen.

Am 2. Tag mit Besichtigung einer Stabkirche in Torpo. Von Haugstal mit der Stattsbahn bis

Sykel und von dort mit der Flämbahn bis zum Sangjetfjord, dort eine zwei Stündige Schifffahrt

vorbei an 11 Wasserfälle. Übernachtung im Hotel Eidfjord.

Am 3. Tag zur Besichtigung im Sima Wasserkraftwerk. Unser Hurtenrutenschiff Trollfjord hat

einen Technischen Defekt, und liegt nicht in Bergen sondern in 400 Km entfernten Alesund.

Am 4. Tag begann unsere Hurtigruten Reise bis nach Kirkenes an die Russische Grenze.

Zu erst ging es in den Bekanntesten Geirangerfjord, noch mit Halt in Molde.

Am 5. Tag erreichten wir Trondheim mit Besichtigung der Festung Christianssund, den vielen

Hansespeicher und den Nidrasdom. Mit der Passage durch den Stokksund und mit Halt in Rörvik.

Am 6. Tag passierte das Schiff Ornes, Bodo und den Saltstraumen. Mit Sonnenuntergang in

Stramsund auf den Lofoten. Auch Alt- Bundeskanzler Helmut Schmidt war bei uns mit auf dem

Schiff Trollfjord. Mit der Besichtigung der Eisskulpturen in Svolvaer.

Am 7. Tag überquerten wir den Polarkreis mit einer Neptuns Taufe an Deck. In Tromso

besuchten wir das Polaria-Museum die Eismeer Kathedrale ( Baujahr 1970 ) und fuhren

mit der Seilbahn auf den Aussichtsberg Storsteinen (420m/hoch).

Am 8. Tag erreichten wir das Nordkap mit seiner Kargen Landschaft mit Besuch eines Samen mit seinen Rentieren.

Am 9. Tag erreichten wir Kirkenes am Grenzfluß bei Storskog und im Nationalpark

Svanikad, bei der Rückfahrt mit Halt in Vardo mit der nördlichsten Festung, aus dem 14 Jahrhundert.

Auf der Reise hielt das Schiff noch in Hammerfest, die Insel der Vesterälen, Harstedt,

Storkmarkenes, Svolvaer mit dem Stramsund, Sandnessjoen, das Loch von Troghatten.

Noch mit Halt in Rorvik und Trondheim. Wir Stiegen in Floro vom Hurtigruten Schiff aus.

Noch mit einer drei tägigen Rundreise durch Südnorwegen, zum Westkap im Nebel, über die Adlerstraße und den Trollstiegen.

Von Lillehammer ging es wieder nach Oslo zur Fährfahrt nach Deutschland.