Der Kalender der DTM Saison 2020 wurde bereits mehrfach an die aktuelle Situation angepasst. Erst zuletzt musste wegen der Corona-Pandemie die für den 11. und 12. Juni geplante Traditionsveranstaltung der DTM auf dem Nürnberger Norisring abgesagt werden, weil die lokalen Behörden nicht die erforderliche Genehmigung erteilten.

Damit rücken die Rennen in Spa-Francorchamps am 01. und 02. August als Saisonauftakt der DTM 2020 in den Fokus. Hier hatten die Behörden die entsprechenden Genehmigungen bereits erteilt. Bei den Rennen der DTM kommt ein mit renommierten Experten entwickeltes, detailliertes und präzises Infektionsschutzkonzept zum Einsatz, das permanent an die dynamische Lage in der Covid-19-Pandemie angepasst wird. Zuschauer sind vor Ort nicht zugelassen.

Neben der DTM, die jeweils ein Rennen am Samstag und Sonntag austragen sind die BOSS GP und die DTM Trophy am Start. Die BOSS GP tritt mir ihren Big Open Single Seaters an: Brachiale Formel1-Boliden der vergangenen Jahre messen sich mit allen Formel-Fahrzeugen, die laut und schnell sind. Ein Spektakel für jeden Motorsport-Fan, wenn das bunte Feld aus F1, GP2, Indy Car, World Series by Renault und A1 GP startet.

Hinzu kommt die neue DTM Trophy die bei sechs Veranstaltungen an den Start sein wird. Dabei kommen seriennahe GT-Fahrzeuge mit Heckantrieb zum Einsatz. Das Leistungsgewicht ist auf mindestens 3,00 kg/PS begrenzt. Die Nennliste umfasst derzeit 20 Fahrzeuge der Marken Mercedes-AMG, McLaren, Audi, BMW, Porsche und Aston Martin. CS / Motorraetime.de

Zeitplan DTM 2020

Spa - Francorchamps

Stand 20. Juli 2020

Samstag, 01. August 2020

09.00 – 09.45 Uhr DTM Freies Training

10.05 – 10.35 Uhr DTM Trophy Freies Training 1

10.55 – 11.15 Uhr DTM Qualifying 1

11.30 – 11.55 Uhr BOSS GP Freies Training 1

12.10 – 12.30 Uhr DTM Trophy Qualifying 1

13.00 – 13.30 Uhr DTM Startaufstellung

13.33 – 14.50 Uhr DTM Rennen 1

15.15 – 15.45 Uhr DTM Trophy Rennen 1

16.00 - 16.35 Uhr BOSS GP Freies Training 2

Sonntag, 02. August 2020

09.00 – 09.30 Uhr DTM Trophy Freies Training 2

09.45 – 10.25 Uhr BOSS GP Qualifying

10.45 – 11.05 Uhr DTM Qualifying 2

11.20 – 11.40 Uhr DTM Trophy Qualifying 2

12.05 – 12.25 Uhr BOSS GP Rennen 1

13.00 – 13.30 Uhr DTM Startaufstellung

13.33 – 14.50 Uhr DTM Rennen 2

15.15 – 15.45 Uhr DTM Trophy Rennen 2

16.05 – 16.30 Uhr BOSS GP Rennen 2