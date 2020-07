FIT IM PARK 2020 – Weg mit der Corona-Wampe

Klack-klack, klack-klack, klack-klack. Spaß daran mit uns zusammen "am Stock" zu gehen???

Unter diesem Motto bietet der Tauchverein DUC Wattenscheid ein Mitmachangebot an im Rahmen von FIT IM PARK. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt selbstverständlich unter Beachtung der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln. An dem 1. Termin nahmen 15 sportbegeisterte Bürgerrinnen und Bürger teil. Am 30.07. und 06.08.2020 besteht noch zweimal die Möglichkeit zum Nordic Walking. Treffpunkt ist der Eingang vom Museum unter Tage am Haus Weitmar. Los geht es um 18.30 Uhr.

In diesem Jahr werden von Bochumer Vereinen über 131 verschiedenartige Möglichkeiten angeboten an 8 verschiedenen Standorten des Bochumer Stadtgebietes.

Eine Gesamtübersicht über alle Standorte und die Angebote, sowie Informationen zum Hygiene- und Infektionsschutz finden man hier: https://www.sport-in-bochum.de/sportangebot/fit-im-park.