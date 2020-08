Die Gelsenkirchener Jugendspielerin Leona Michalski startete vom 14.-16.08.2020 beim ersten Senioren-Turnier nach der coronabedingten Wettkampfpause in Bonn im Doppel mit ihrer Hamburger Trainingspartnerin Thuc Nguyen (Horner TV) und Mixed mit Stammpartner Aaron Sonnenschein (1.BV Mülheim). Zudem war dieses Deutsche Ranglistenturnier O19 auch der erste Einsatz für ihren neuen Verein. Seit dem 01.07. spielt sie für den TV Refrath und wird dort in der kommenden Saison in der Bundesliga aufschlagen.

Natürlich konnte das Turnier (das erste nach fast 6 Monaten Wettkampfpause in der durch die Corona-Pandemie alle Spiele und Turniere abgesagt werden mussten) nur mit einem besonderen Schutz- / Hygiene-Konzept vom 1.BC Beuel ausgerichtet werden.

Leona kommentierte das Turnier schon vor der Anreise nach Bonn mit großer Freude: „Ich freue mich riesig, dass es nun endlich wieder los geht und wir uns im richtigen Wettkampf mit anderen Spielern/Innen messen können!! Die letzten 6 Monate waren durch die Pandemie schon richtig dramatisch. Da nehme ich es gerne in Kauf, dass ich mich in der Halle in Bonn nicht so frei bewegen kann, außerhalb des Feldes immer eine Maske tragen muss und es auch keine Zuschauer geben wird! Wichtig ist nur, dass es – wenn auch mit verständlichen Einschränkungen – endlich wieder los geht 😊

Das Mixed begann am späten Freitagnachmittag bei nahezu tropischen Temperaturen…

Nach einem Freilos in Runde 1 und zwei Siegen gegen Tobias Mund / Christina Weigert

( 21-15 und 21-8) und Jonathan Persson / Emma Moszczynski (21-15, 11-21 und 21-13) standen Aaron & Leona im Viertelfinale dieses Senioren-Turniers. Das Viertelfinale gegen die an 5/8 gesetzte Paarung Fabian Stoppel / Lena Fischer fand dann entgegen der Ansetzung leider erst mit 2 Stunden Verspätung um 21.30 Uhr statt. Leider kamen die beiden nie wirklich in Spiel und mussten den Gegnern nach 18-21 und 16-21 zum Einzug ins Halbfinale gratulieren.

Die Spiele im Doppel begannen dann am späten Samstagnachmittag

Thuc & Leona sicherten sich nach einem Freilos in Runde 1 und zwei Siegen gegen Katja Holenz / Vanessa Seele (21-16 und 21-9) und die an 2 gesetzte Paarung Brid Stepper / Claudia Vogelgsang (21-5 und 21-16) eindrucksvoll den Einzug ins Halbfinale.

Auch am Sonntag meinte es der Wettergott nicht wirklich gut mit den Aktiven in der Halle.

Erneute hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit machten die Spiele zu einer körperlichen Herausforderung.

Mit dem 21-7 und 21-19 Sieg gegen Nadine Cordes / Larina Tornow sicherten sich die beiden Youngster den Einzug ins Finale – die Gegner Emma Moszczynski und Jie Yao kennen die beiden nur zu gut, da sie alle gemeinsam am Stützpunkt in Hamburg trainieren.

Insbesondere gegen die eigene Trainerin Jie You das Finale zu bestreiten, mobilisierte noch zusätzlich Kräfte. In einem echten Krimi von über einer Stunde Spielzeit hatten Thuc & Leona nach 3 Sätzen dann die Nase vorn und konnten sich nach 16-21, 21-13 und 22-20 zum Sieg gratulieren.

Kurz vor der Rückfahrt nach Hamburg äußerte sich Leona erschöpft aber glücklich: „Es hat so viel Spaß gemacht endlich wieder auf dem Court im Wettkampf fighten zu können. Die hohen Temperaturen waren natürlich nicht ganz so schön, aber das betrifft ja alle Aktiven gleichermaßen! Das Finale gegen unsere Trainerin Jie war natürlich schon was Spezielles. Es hat schon ein paar Ballwechsel gebraucht, bevor wir die Nervosität ganz ablegen konnten. Dann ausgerechnet bei einem solchen Turnier zum ersten Mal überhaupt gegen Jie und Emma gewinnen zu können, macht es dann natürlich noch viel schöner“ 😊