Für die DTM stand auf dem belgischen Circuit Zolder die Läufe fünf und sechs auf dem Programm. Maximilian Götz vom AMC Duisburg e. V. reiste nach seinem Sieg in der Lausitz mit breiter Brust nach Belgien und zeigte sich im ersten Qualfiying am Samstag in guter Verfassung. Mit dem Mercedes GT3 vom AMG Team HRT sicherte er sich unter schwierigen Bedingungen auf der noch feuchten Strecke den zweiten Startplatz und verpasste die Pole nur um 0,021 Sekunden.

Beim anschließenden Rennen verlief schon die Startphase turbulent: Mehrere Konkurrenten kollidierten bereits in den ersten Kurven miteinander und mussten ihre Fahrzeuge abstellen. Götz überstand die Situation unbeschadet, verlor jedoch Plätze. Im Rennen hatte Götz mit dem Erfolgsgewicht das er aufgrund seines Sieges auf dem Lausitzring zuladen musste, zu kämpfen. Mit komplett runter gefahrener Bremse überquerte er als Siebter die Ziellinie.

Am Sonntag wurde das zweite Qualifying mit der roten Flagge vorzeitig beendet bevor Götz auf seine schnelle Runde gehen konnte und fand sich somit im Mittelfeld wieder. Im Rennen zeigte er eine kämpferische Leistung. Durch den schnellsten Boxenstopp konnte er mehreren Konkurrenten Zeit abnehmen und sich in den Top 3 etablieren. Nach einer Zeitstrafe im Führungsfeld gelang es ihm kurz vor Rennende, Platz zwei zu erobern, den er sicher ins Ziel fuhr und wichtige Punkte für das Mercedes-Team HRT einfuhr.

In der Meisterschaft liegt Götz derzeit auf den dritten Rang. Der nächste Renneinsatz der DTM und dem AMC Piloten findet vom 20. bis 22. August auf der Kurzanbindung des Nürburgring statt.

Maximilian Götz, Mercedes-AMG Team HRT #4: „Heute war einmal mehr zu sehen, dass im Motorsport immer etwas drin ist. Auch bei einer schlechten Ausgangslage muss man bis zum Schluss kämpfen. Wir haben es heute sehr gut gemacht, die Strategie war die richtige, die Pace war da. Was gestern gegen uns gelaufen ist, lief heute für uns.“ CS / Motorracetime.de