Auch in Zeiten von Corona bleibt der Kontakt zu den Freunden in der englischen Partnerstadt bestehen. Erfreulicherweise sind die Infektionszahlen in Worcester momentan leicht rückläufig, wie dien Nachricht einer guten Freundin heute besagte.

Gleich zeitig hat sie einige Fotos vom aktuellen Hochwasser des River Severn geschickt. Die Hochwasser sind ein alljährliches Bild und haben den Höhepunkt noch nicht erreicht. Es hat in der letzten Zeit sehr viel geregnet und letzte Nacht hat es in Worcester auch geschneit.