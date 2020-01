Neuer SauberZauber-Rekord erwartet

Wenige Tage vor dem offiziellen Anmeldeschluss vermelden die Organisatoren bereits 18.140 Engagierte in 373 Gruppen. Noch bis Freitag (31. Januar) können sich stadtweit Gruppen anmelden, um gemeinsam in ihren Stadtteilen aufzuräumen. Die hohen Anmeldezahlen könnten das bisherige Rekordergebnis aus dem Vorjahr (18.208 Teilnehmer) überholen. Der SauberZauber feiert in diesem Jahr Jubiläum und findet zum bereits 15. Mal statt. Seit 2006 waren insgesamt 182.877 Engagierte beteiligt.

Alle Engagierten können ihre Aktionen bis zum 31. Januar 2020 direkt bei der Ehrenamt Agentur anmelden. Unter www.ehrenamtessen.de gibt es alle Informationen und das Anmeldeformular. Die Ehrenamt Agentur übernimmt zum neunten Mal im Auftrag der Stadt Essen die Organisation der Aktion. Sie wirbt, koordiniert und nimmt Anmeldungen an. Bei ihr laufen seit 2012 alljährlich alle Fäden zusammen.

Eingespielte Logistikpartner

Die Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) sind seit der ersten Aktion Hauptsponsor und werden auch in diesem Jahr Zangen, Handschuhe und Müllsäcke für alle Gruppen bereitstellen. Das Unternehmen spendet nahezu das gesamte Material und sorgt für die umfangreiche Logistik.

Ihr Team liefert stadtweit Säcke, Zangen und Handschuhe an die Gruppen aus und übernimmt die Abholung und Entsorgung der gefüllten Müllsäcke. Auch große Fundstücke wie Möbel oder Elektroschrott werden an den vereinbarten Standorten abgeholt.

Im Vorfeld wird das gesamte Material für die vielen SauberZauberer von angehenden Fachlageristen und Fachkräften für Lagerlogistik der Jugendberufshilfe Essen (JBH) in den Lagern an der Schürmannstraße kommissioniert. Bevor die EBE die Arbeitsmaterialien an die Gruppen, Kitas und Schulen in den Stadtteilen verteilt, werden dort tausende Zangen, Westen, Müllsäcke und Buttons gezählt, geprüft und verpackt.

Die Abholung der SauberZauber-Fundsachen findet in einem Zeitraum statt, der insgesamt drei Wochen umfasst. Die EBE stellt logistisch sinnvolle Touren zusammen, um uneffektive Leerfahrten und zeitraubende Strecken zu vermeiden. Ziel ist, dass bis Anfang April die SauberZauber-Ergebnisse abgeholt sind.

Gewachsener Unterstützerkreis

Die Ruhrbahn GmbH ist Unterstützerin der ersten Stunde und ermöglicht allen Engagierten, die einen „SauberZauber“-Button vorzeigen, am 7. März 2020 freie Fahrt in den Bussen und Bahnen der Ruhrbahn GmbH im Essener Stadtgebiet. Jeder angemeldete Teilnehmer erhält einen ökologisch abbaubaren Stoffbutton, den er gut sichtbar tragen sollte. Auch in ihren Fahrzeugen wirbt die Ruhrbahn mit Plakaten für die Aktion.

Der Ruhrverband engagiert sich im siebten Jahr als Kooperationspartner, unterstützt durch das Sponsoring von Zangen und lobt einen Trikotsatz für engagierte Sportgruppen aus. Der Verband stellt erneut das wichtige Thema Gewässersauberkeit in den Fokus.

Seit sechs Jahren unterstützt die NOWEDA Apothekergenossenschaft eG den „SauberZauber“ aktiv bei der Öffentlichkeitsarbeit. Auch 2020 wird mit Flyern, Postern und Informationsmaterialien stadtweit in Essens Apotheken zum Mitmachen aufgerufen.

Die GENO BANK ESSEN eG stiftet zum fünften Mal in Folge Zangen sowie Gutscheine über 500 Euro für ein großes Sportgeschäft.

Preisverleihung im Mai

Die Organisatoren bedanken sich bei allen Engagierten mit einer großen Preisverleihung am 14. Mai 2020. Dank treuer Sponsoren können wieder zahlreiche Preise unter den Engagierten ausgelost werden.

Das Bio-Mode-Label NATIVE SOULS spendet im zweiten Jahr einen Einkaufsgutschein über 100 Euro einlösbar in ihrer Essener Filiale.

Die Seaside Beach Baldeney GmbH ist wiederholt dabei und vergibt Eintrittskarten. Zwei Gruppen dürfen sich über je einen Grillplatz plus Getränke im Wert von 200 Euro freuen. Zusätzlich werden fünf Jahreskarten und 20 Familienkarten verlost.

Die Reinigungsexperten von H.-P. Wlodarczak Staubsauger & Bodenreinigungsmaschinen aus Kray-Leithe unterstützen im dritten jahr und stellen einen Kärcher Mehrzwecksauger WD 5 P Premium und mehrere Fenster- und Wohnungsputz-Sets zur Verfügung.

Die Allbau GmbH ermöglichen erneut Baumarkt-Gutscheine im Wert von 500 Euro. Deutschlands größter Filmpalast Lichtburg stellt drei Familienboxen und Vorstellungen für zwei Schulklassen bereit. Die Privatbrauerei Jacob Stauder lobt eine Brauereibesichtigung, zwei Liegestühle und Tombolapreise aus ihrem umfangreichen Shop aus.

Zum ersten Mal dabei ist der Rüttenscheider Lebensmittelladen glücklich unverpackt und sponsert einen Einkaufsgutschein über 100 Euro.

