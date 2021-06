Sehr geehrte Presse, liebes Stimmvieh,

leider hat es niemensch aus der Fraktion Die FRAKTION geschafft, der wichtigen Sonderratssitzung am 02.06.21 beizuwohnen. Die Begründung ist dabei so denkbar einfach wie logisch: Wir mussten arbeiten. Leider war es den Freizeitpolitikern der PARTEI nicht möglich, ihre beruflichen Verpflichtungen entsprechend anderweitig zu verteilen. Der Fraktionsvorsitzende Andreas Kemna dazu: „Aktuell bindet mich die Pandemiebekämpfung mit all ihren Facetten beruflich deutlich. Ein früherer Feierabend wäre da nur unter Einforderung diverser Gefallen und Anmeldung eines weitreichenden Notfalls für die öffentliche Sicherheit möglich gewesen. Diese Priorität konnte ich beim besten Willen nicht erkennen bei einem Thema, das nunmehr seit Jahren vor sich hin köchelt und die Spaßpartei auch während ihrer eigenen Koalitionsbeteiligung von 2018-2020 nicht wirklich interessiert hat.“

Marcus Liedschulte ergänzt dazu: „Dass die Spaßpartei nun in aller Eile ein Thema spielt, das eher in den kommunalen Wahlkampf gehört hätte, nur weil sie beleidigt ist, sich weiter in der Opposition zu befinden, muss von unserer Seite ja nicht noch unterstützt werden.“

Im Anhang ein kurzes inhaltliches Statement zur Sonderratssitzung.

Mit PARTEIischem Gruß

Die FRAKTION

Andreas Kemna

Marcus Liedschulte