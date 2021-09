Dieser Bericht beschreibt eine Bergwanderung in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf. Bei unserem Urlaub in Oberstdorf bot einer der wenigen Schönwettertage die richtigen Randbedingungen für diese anspruchsvolle Tour.

Von Oberstdorf geht es zunächst in südlicher Richtung nur leicht ansteigend in das Trettachtal hinein. Nach einigen Kilometer zweigt hier nach Osten das Oytal ab. Dies wird aber zunächst passiert, denn durch dieses Tal verläuft später der Rückweg. Noch ein Stück weiter zweigt dann das Dietersbachtal ab. Hier geht die Tour hinein, wobei gleich zu Beginn die ersten etwas anspruchsvolleren Steigungen überwunden werden. Das Dietersbachtal selbst zeichnet sich dann durch ein idyllischen Verlauf und einige sehr alte Höfe und kleinere Siedlungen aus. Am Ende dieses Tals liegt die Dietersbachalpe, eine bewirtschaftete Almhütte. Für eine Einkehr ist es mir hier aber noch zu früh und so geht es gleich weiter auf den anspruchsvollsten Teil dieser Wanderung, dem Anstieg zum Älpelesattel. Der Älpelesattel bildet die Grenze zwischen dem Dietersbachtal und dem vorhin schon erwähnten Oytal und bietet in beiden Richtungen wunderbare Ausblicke auf die beiden Täler und die daran angrenzenden Berge. Es geht wieder hinab, dieses Mal aber ins Oytal hinein. Dort wartet dann auf die Wanderer die Käseralpe, in der ich mir auch eine Stärkung gönne, bevor es durch das Oytal und Trettachtal wieder zurück nach Oberstdorf geht.

In Bild 2 der Fotostrecke ist die Tour auf einer Komoot-Karte dargestellt. Verschiedene Eindrücke der Tour sind auf den anderen Bildern noch zusätzlich beschrieben. Ein Tipp für alle, die diese Tour vielleicht mal selbst unternehmen wollen: Es macht Sinn, die Runde so wie ich gegen den Uhrzeigersinn zu gehen. Der Anstieg zum Älpelesattel ist auf der Seite des Dietersbachtal steiler als im Oytal und für den normalen Bergwanderer bei aller Anstrengung einfacher bergauf als bergab zu gehen. Bergab ist so eine Steigung für die Knie schon eine ordentliche Belastung.

Mit dem Start im Oberstdorfer Zentrum bietet diese Tour mit ca. 24 Kilometern Länge und ca. 1000 Höhenmetern schon ein ordentliches Stück Arbeit. :-)

Hier auch noch eine Beschreibung dieser Tour auf der Info-Seite von Oberstdorf:

