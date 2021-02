Menschen mit geringem Einkommen werden in der Corona-Krise besonders belastet. Darauf weisen Wohlfahrtsverbände und Studien immer wieder hin. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Dinslaken bereits an einzelne Vereine Masken ausgegeben, damit diese Betroffenen zur Verfügung gestellt werden.

Nun soll Dinslaken im Rahmen einer Soforthilfe des Landes NRW über 16.700 weitere Masken erhalten. Das hat der Kreis Wesel der Dinslakener Stadtverwaltung angekündigt. Mit der Lieferung von KN95/FFP2- und OP-Masken soll bedürftigen Menschen in der Corona-Krise schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Insgesamt stellt das Land dem Kreis Wesel 106.000 Masken für Bedürftige in den Kommunen zur Verfügung. NRW-weit verteilt das Land 5 Millionen Masken. Bei der Verteilung berücksichtigt es die Zahl der Menschen mit Bezug von Hartz 4 oder Asylbewerberleistungen sowie die Zahl der Sozialhilfe-Empfänger, die nicht in Einrichtungen leben. Die Stadt Dinslaken wird die Masken an Hilfsorganisationen und gemeinnützige Organisationen in Absprache weiterverteilen.