Öffentliche Veranstaltungen in den Städten Dinslaken, Voerde und Hünxe sind bis auf weiteres untersagt. Bürgermeister Dirk Haarmann aus Voerde geht noch einen Schritt weiter.

von Laura Otten

"Die Verbreitung des Coronavirus stellt eine der größten Herausforderungen dar, die wir auch in der Stadt Dinslaken in den letzten Jahren zu bewältigen hatten", so Bürgermeister Dr. Michael Heidinger in einer Videobotschaft an die Dinslakener Bevölkerung. Daraus zieht er als Leiter des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse die Konsequenz: Alle öffentlichen Veranstaltungen auf dem Dinslakener Stadtgebiet sind bis auf weiteres untersagt - dazu gehören unter anderem Gottesdienste, Filmvorführungen, Osterfeuer sowie musikalische oder anderweitig unterhaltende Darbietungen in Gaststätten.

Aufeinander achten in Dinslaken

Ebenfalls geschlossen sind alle städtischen Sportanlagen, die Jugendzentren und Jugendtreffs, die Stadtbibliothek, die Bücherstube Lohberg, das Museum Voswinckelshof, das Archiv und die Stadtinformation am Rittertor. Doch Heidinger hat auch einige positive Worte: „Mich erreichen jeden Tag Hinweise auf vielfältige Aktionen und Initiativen, wo Menschen in unserer Stadt einander helfen oder Hilfe anbieten, um die Versorgung auch derjenigen zu gewährleisten, die auf Hilfe angewiesen sind. Wir werden alle aufeinander aufpassen und auch diese Krise bestehen.“

Zeit gewinnen in Hünxe

Auch Bürgermeister Dirk Buschmann aus Hünxe schließt sich dem an. "Es geht um das Gewinnen von Zeit", sagt er, "also, um die Verbreitung des Virus so weit wie möglich zu verlangsamen". Alle öffentlichen Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen auf dem Hünxer Stadtgebiet sind somit ebenso auf Eis gelegt. Trotz erheblicher Einschränkungen des persönlichen Lebens, sei die Maßnahme notwendig, um die rasante Voranschreitung des Virus zumindest zu verzögern und vor allem ältere und vorerkrankte Mitbürger zu schützen.

Unbefristete Einschränkung in Voerde

In Voerde sind die Vorkehrungen gegen das Virus sogar noch strenger - laut Allgemeinverfügung vom 15. März seien öffentliche sowie private Veranstaltungen auf dem Voerder Stadtgebiet unbefristet untersagt. Zusätzlich ist auch "der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen, die gewerbliche Annahme von Wetten, der Betrieb von Fitnessstudios und anderen Sporteinrichtungen sowie der Betrieb von Prostitutionsstätten" laut Allgemeinverfügung nicht mehr gestattet.

Wichtig ist jetzt vor allem, einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht in Panik zu verfallen und besagte Anordnungen zu befolgen. Denn die sind ja dazu gedacht, das schlimmste in Zukunft zu vermeiden und nicht, um Angst zu schüren. Weitere Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auf den städtischen Websites sowie der Internetseite des Kreises Wesel.