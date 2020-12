Wenn in den vergangenen Monaten und Jahren Landwirte auf ihren Treckern unterwegs waren und ganze Regionen lahmlegten, dann um gemeinsam für bessere Bedingungen und eine bessere Bezahlung zu demonstrieren. Auch am kommenden Samstag, 5. Dezember, ab circa 17 Uhr könnten Trecker-Kolonnen zu sehen sein. Diesmal aber sind die Landwirte ganz im Zeichen einer besinnlichen Weihnacht unterwegs.

Unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung" unternehmen Landwirte auch aus Dinslaken, Voerde und Hünxe eine sogenannte Lichterfahrt. Damit ist die hiesige Fahrt eine von 24 in ganz NRW und eine von rund 40 in ganz Deutschland.

"Jetzt, zu Beginn der Weihnachtszeit, und generell in einer Zeit, in der alle Veranstaltungen zum Erliegen gekommen sind, möchten wir Landwirte mit unseren weihnachtlich dekorierten Traktoren und mit fröhlicher Weihnachtsmusik ein hoffnungsvolles Leuchten zu den Kindern und zur Bevölkerung bringen", sagt Dirk Scheiffert. Gleichzeitig möchten sich die Bauern mit der Aktion bedanken - vor allem bei denen, die sie immer wieder unterstützen und zum Beispiel gern auf Produkte aus der Region zurückgreifen.

Fahrt mit Licht über den Rheindeich

Weil eine durchgehende Beleuchtung im Straßenverkehr nicht erlaubt ist, legen die Landwirte entlang der Strecke immer mal wieder einen Halt ein und schalten die Beleuchtung an. Einzig auf dem Rheindeich zwischen Ork und Götterswickerham kann das Licht anbleiben.

Übrigens: Die Landwirte übergeben bereits am Samstag gegen 11 Uhr Weihnachtsgeschenktüten an Helga Hendricks, verantwortlich für die Wunschbaum-Aktion im Stadtgebiet. Sie wird die Geschenktüten sehr gern weiterleiten an bedürftige Kinder.