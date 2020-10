Am Freitag, 30. Oktober, ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), findet im Ledigenheim Lohberg, Stollenstraße 1, die Veranstaltung vom "JazzPool NRW" „Schöne blaue Donau“ statt.

Alljährlich kreiert der von dem Düsseldorfer Drummer Peter Weiss und dem Wuppertaler Saxophonisten Wolfgang Schmidtke initiierte „JazzPool NRW“ ein neues Ensemble, in dem Musiker von Rhein und Ruhr auf Jazzmusiker aus einem europäischen Partnerland treffen. Das waren bisher Portugal, Italien, Griechenland, UK, Polen, Kroatien, Frankreich - um nur einige zu nennen. Die Band spielte in allen europäischen Metropolen von Lissabon bis Moskau.

Im nicht gewöhnlichen Jahr 2020 macht auch der "JazzPool" etwas anderes und wählt sich als Partner kein Land, sondern eine Kulturregion - die Donau. Der Fluss durchwandert in der Mitte Europas eine Region, in der es eine so reiche musische Tradition gibt, wie kaum woanders. Genres wie der Wiener Walzer, oder der ungarische Csárdás haben in ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam, dass sie bei aller Raffinesse, eine Einfachheit und Direktheit haben, die sie automatisch ganz nah zum Hörer bringt. Das will der "JazzPool" nicht kopieren, aber als prägende Inspiration wählen. Folkloristische Farben und spielerische Eleganz füllen ein Konzept, dass dann doch in jedem Moment auf eine Wurzel zurückzuführen ist: JAZZ.

Kartenvorverkauf bei der Stadtinformation Dinslaken, Ritterstraße/Ecke Althoffstraße oder im Internet unter www.reservix.de